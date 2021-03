ULTIME DA TRIGORIA – Fonseca può sorridere: anche Dzeko torna in gruppo

AS ROMA NEWS – Ottime notizie per Paulo Fonseca nella rifinitura svolta questa mattina a Trigoria alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk, gara di andata degli ottavi di finale dell’Europa League.

Edin Dzeko infatti si è allenato regolarmente in gruppo ed è quindi avviato al ritorno in campo. Difficile pensare al bosniaco convocato per la partita di domani, ma sarà Fonseca in conferenza stampa (oggi alle 14) a sciogliere ogni riserva al riguardo. Dzeko sarà comunque disponibile per Parma-Roma di domenica prossima, e per la gara di ritorno contro gli ucraini: un’ottima notizia.

In gruppo anche Roger Ibanez, che invece dovrebbe essere convocato dal mister per la gara di domani sera. Il brasiliano partirà dalla panchina: il terzetto di difensori che Fonseca schiererà contro lo Shakhtar sarà formato da Mancini, Smalling e Kumbulla. Il brasiliano tornerà titolare domenica in campionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini