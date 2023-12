Primavera, la Roma batte l’Atalanta al Tre Fontane (3-2): tutto l’attacco in rete

NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria per la Roma Primavera, che ora vede più vicina la vetta della classifica. La squadra di Guidi ha superato l’Atalanta per 3 a 2 al termine di una bella partita.

Tutto l’attacco giallorosso è andato a segno: vantaggio iniziale degli ospiti con Manzoni (16′), poi però vanno in rete Joao Costa (21′), Mlakar (32′) e Cherubini (72′).

Nel finale i bergamaschi realizzano il gol del 3 a 2 con Vlahovic, ma i giallorossi si portano a casa i tre punti. Ora la vetta della classifica, occupata dall’Inter dista solo tre lunghezze.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Marin; Louakima (73′ Golic), Plaia, Keramitsis, Oliveras (80′ Ienco); Mannini, Vetkal, Graziani (64′ Ivkovic); Costa (80′ Marazzotti), Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Cicchellla, Nardozi, Guerrero Landabaso, Bah, Nardin, Romano.

All.: Guidi.

ATALANTA: Pardel; Comi, Mendicino, Manzoni, Vlahovic, Guerini (87′ Fiogbe), Tornaghi, Castiello (78′ Gariani), Capac (46′ Vavassori), Regonesi, Colombo (78′ Bonanomi).

A disp.: Illipronti, Sala, Obric, Simonetto, Tavanti, Jonsson.

All.: Bosi.

Reti: 16′ Manzoni (A), 21′ Costa (R), 32′ Mlakar (R), 72′ Cherubini (R), 94′ Vlahovic (A).