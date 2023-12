Roma, il gioco delle coppie: Elsha-Belotti col Bologna, Dybala-Lukaku per il Napoli

AS ROMA NEWS – Cambierà completamente volto l’attacco romanista per il prossimo turno di campionato, quando i giallorossi saranno di scena a Bologna per lo scontro diretto con l’altra squadra che divide al momento la quarta piazza con i capitolini.

Con Dybala, Lukaku e Azmoun sicuri assenti, la coppia d’attacco sarà molto probabilmente formata da El Shaarawy e Belotti. L’alternativa sarebbe quella di infoltire il centrocampo, con Bove di nuovo titolare e Pellegrini spostato più avanti, alle spalle di Belotti. Ma vista la condizione del capitano, questa soluzione appare al momento quella meno probabile.

Ma l’emergenza sembra essere destinata, fortunatamente, a durare poco: per il big match prenatalizio contro il Napoli che si giocherà all’Olimpico il 23 dicembre prossimo, Josè Mourinho dovrebbe riavere a disposizione sia Dybala (scongiurate lesioni muscolari) che Lukaku (avrà un solo turno di squalifica).

Più incerti i tempi di recupero di Sardar Azmoun: l’attaccante iraniano svolgerà oggi gli esami di rito per capire che tipo di problema ha accusato al polpaccio. Si teme una lesione, che se confermata lo terrebbe fuori dai campi di gioco fino al 2024.

Intanto Mou dovrà pensare prima a come affrontare la partita di giovedì contro lo Sheriff, gara che rischia di diventare del tutto inutile in caso di concomitante vittoria dello Slavia sul Servette: attesi diversi cambi (chance in vista anche per Renato Sanches), ma in attacco spazio a Lukaku, disponibile in Europa League.

Giallorossi.net – A. Fiorini