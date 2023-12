ROMA-SHERIFF: arbitra il francese Brisard

NOTIZIE ROMA CALCIO – Giovedì alle ore 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. A dirigere la gara tra i giallorossi e lo Sheriff Tiraspol sarà il francese Jérôme Brisard. Ecco la designazione completa:

Assistente: Nicolas Danos FRA

Assistente: Aurélien Drouet FRA

Quarto ufficiale: Jérémy Stinat FRA

VAR: Benoît Millot FRA

AVAR: Rob Dieperink NE

Si tratta del debutto con i giallorossi per il fischietto francese. C’è un precedente in questa stagione Europa con una squadra italiana, l’Atalanta. La partita è terminata 1-0 per i bergamaschi, contro lo Sturm Graz. Nessun precedente neanche con lo Sheriff Tiraspol.