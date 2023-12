Mou e il pizzino, ecco chi è il raccattapalle scelto da Mou: “Terrò quel foglietto per sempre”

NOTIZIE AS ROMA – Il “pizzino” consegnato da Josè Mourinho nelle mani di un giovane raccattapalle per essere trasmesso nelle mani capaci di Rui Patricio nel corso di Roma-Fiorentina sta facendo ancora parlare.

La storia non è passata inosservata, tanto da finire sulle pagine dei giornali e sui servizi televisivi di tutta Italia. Una mossa definita “formidabile” quella dello Special One, comunicatore geniale che riesce ad unire un popolo, quello romanista, anche con gesti come questo.

Mou infatti avrebbe potuto anche chiedere a uno dei tanti membri del proprio staff di consegnare il bigliettino, contenente delle indicazioni tattiche da tenere sui calci d’angolo avversari, al portiere portoghese. L’allenatore invece ha preferito scegliere un ragazzino romano e romanista, che veste la maglia giallorossa dell’under 15: si tratta di Lukas Bruscaglia, difensore centrale e centrocampista della Roma baby allenata da Mattia Scala.

Il ragazzo ieri è stato sommerso sui social dai complimenti dei tifosi della Roma, alcuni dei quali hanno sottolineato come se la partita fosse finita in pareggio è stato anche per merito suo. “Niente di strano – ha scritto Lukas sul suo profilo – al mio posto lo avrebbero fatto tutti“. E se si esclude qualche sciocco “hater”, tanti gli hanno suggerito di conservare il “pizzino” di Mourinho. “Lo terrò per sempre“, ha confermato.

