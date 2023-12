Renato Sanches e la maledizione degli infortuni: il portoghese si rivolge a uno sciamano

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una maledizione. Renato Sanches sembra essere convinto che i suoi problemi fisici non siano frutto di fragilità muscolari, ma di una vera e propria iattura piombata sulla sua testa.

Tanto da spingere il centrocampista portoghese a consultare non un medico specialista ma uno…sciamano. A raccontarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, che svela come questa decisione, della quale il calciatore non fa mistero, abbia colto di sorpresa più di qualcuno dentro Trigoria.

Dopo anni intermittenti, pieni di infortuni e ricadute, la scelta estrema era ricaduta su chi comunica con le potenze superiori. Una scelta drastica che però non sembra aver sortito gli effetti sperati.

Il problema per Sanches sembra più psicologico che fisico. La paura di farsi male è un pensiero costante, così come la maledizione che lui pensa penda sulla sua testa. Ogni giorno è quello buono per provare a rimetterlo in campo. A partire da giovedì in Europa League contro lo Sheriff.

