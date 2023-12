I Friedkin si convincono: sì al rinnovo di Mourinho. Parti al lavoro sulla durata del nuovo contratto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo striscione della Curva Sud esposto con fierezza durante Roma-Fiorentina sembra essere stato già ampiamente recepito dalla famiglia Friedkin, ora finalmente convinta a rinnovare il contratto a Josè Mourinho.

Tante che gli “sherpa” dei texani e quelli dello Special One hanno già cominciato a parlare del nuovo accordo che potrebbe presto legare il tecnico portoghese alla Roma oltre il 2023, data fissata originariamente dalle parti per il termine del contratto.

A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sia Mou che i Friedkin sarebbero dunque convinti di proseguire insieme, anche se è da stabilire la durata del rinnovo. Su questo aspetto non ci sarebbe ancora unità di vedute, anche se lo scoglio non è insormontabile.

Mourinho vorrebbe infatti un contratto biennale, e cioè fino al 2025, mentre i proprietari del club capitolino preferirebbero un semplice rinnovo annuale, magari con delle clausole legate ai risultati. Si viaggia dunque verso una fumata bianca. L’unica cosa che potrebbe cambiare le carte in tavola, oltre a un repentino crollo dei risultati nei prossimi due mesi, potrebbe essere solo il risveglio dell’interesse per lo Special One da parte di qualche club di prima fascia.

Per intendersi, si parla da tempo di un possibile ritorno di fiamma da parte del Real Madrid. Declinate per ora le lusinghe milionarie del campionato saudita, il rapporto di Mourinho con la Roma si fa davvero sempre più sentito e viscerale, con lo Special One che nella Capitale ha trovato una tifoseria che lo ama anche se non vince.

Fonte: Gazzetta dello Sport