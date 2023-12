“ON AIR!” – PRUZZO: “Gli arbitri fanno un tifo sfrenato contro il rinnovo di Mourinho”, CIARDI: “La grande novità è il possibile incontro con i Friedkin”, CORSI: “I texani vogliono mantenere lo status quo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Vincent Candela (Rete Sport): “La Roma domenica ha perso una grande occasione, purtroppo le succede spesso… Il Bologna sta facendo un ottimo campionato, ma non mi preoccupa nella corsa Champions. Poi se diventa grande tra 5-6 anni vedremo, ma ora Motta non ce la può incartare anche se è un allievo di Mourinho. Se era un predestinato a diventare un grande allenatore? Sì, come tutti i centrocampisti: Capello, Conte, Di Francesco, Simeone, Guardiola… Per i fantasisti invece è più difficile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questo, tolta l’Inter, è un campionato mediocre. Se il Bologna è al quarto posto significa che qualcuno ha sbagliato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando ho letto del povero Sanches che è andato dallo sciamano, vabbè…tre padre, ave e gloria… Io odio i maghi, i ciarlatani, gli auguro una diarrea a vita, gente che fa piangere le famiglie e gli ruba i soldi…sono delinquenti che fanno male alle famiglie. Pellegrini non gioca male perchè prende troppi soldi o perchè è il capitano della Roma, gioca male perchè non sta bene. Dybala? E’ di cristallo, ma nessuno al mondo può gestirlo meglio di Mourinho. Purtroppo l’argentino ha una soglia del dolore molto basso. Noi uomini quando stiamo male sembriamo in coma irreversibile, le donne invece continuano a lavorare, a stirare, a portare i figli a scuola…Purtroppo Dybala è così, e dobbiamo accettarlo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Pellegrini? Va ricordata sempre una cosa: non ha puntato la pistola alla tempia della Roma per farsi fare il rinnovo di contratto. Quando si usa la tematica del quanto guadagna per insultarlo, secondo me lo si fa con pregiudizio, in malafede. Poi possiamo discuterne se quei soldi li merita, ma quello è un altro discorso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini è un centrocampista completo, bravo in entrambe le fasi. Secondo me in questo momento gioca male perchè non ha la gamba…Io penso che la sua sfortuna sia quella di fare paragoni con i capitani di prima. Purtroppo lui non sarà mai un nuovo Totti o un nuovo De Rossi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Per Mourinho non è mai stato un problema di soldi il rinnovo con la Roma, altrimenti non avrebbe snobbato la montagna di soldi che gli erano stati offerti dall’Arabia Saudita. Tre settimane fa vi abbiamo anticipato che l’allenatore percepiva che c’era questa apertura dall’altra parte a parlare… Quando un quotidiano così autorevole (la Gazzetta dello Sport, ndr) scrive oggi cose che abbiamo detto 20 giorni fa… Io sono ancora cauto sul rinnovo, in questo momento la grande novità è il possibile incontro tra le parti laddove fino a qualche mese fa non c’era nessuna prospettiva…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Grande Ranieri, lui queste rimonte le faceva spesso anche con la Roma. Sanches? E’ veramente incredibile…lui ha questo problema e si affida al santone…Rinnovo di Mourinho? Friedkin fa i i conti da imprenditore: bisogna mantenere i 60 mila allo stadio e questa euforia, perchè i tifosi sono con la Roma che si vinca o che si perda. Ecco perchè io Friedkin il contratto glielo rinnovo, per mantenere lo status quo… Mourinho, se mai fosse vera questa cosa del rinnovo annuale, e mi dicono di no, la prenderebbe come un’offesa…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Rinnovo di un anno a Mourinho? Per me la proposta è diversa…Io penso che alla fine si arriverà a un contratto biennale che farà felice sia Mou che i Friedkin, ma questa è una mia sensazione… I Friedkin sicuramente hanno cambiato idea e ora vogliono rinnovare il contratto di Mourinho, e dall’altra parte c’è ampia disponibilità a parlarne. Io penso che la quadra si potrebbe trovare con un biennale e ritocco dell’ingaggio, formalizzato tra gennaio e febbraio…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La Roma tranne contro Milan e Inter, non meritava di perdere. Contro Salernitana e Verona meritava di vincere, e ha preso un punto. A Genova ha fatto una partita orribile, ma ha comunque tirato in porta il doppio del Genoa…poi ha fatto errori clamorosi, ma non è stata dominata dai rossoblù. Per il resto le sue vittorie se l’è meritata tutte, mentre la Juve ha vinto partite che non meritava di vincere, come contro il Napoli. La Juve sta facendo più di quanto meritava, ma il campionato mi sembra già scritto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Un anno di contratto per Mourinho? Ma saranno due…ragazzi, ma di che stiamo parlando…Mou è un asset per la Roma. Il popolo giallorosso vuole ancora Mourinho, e i Friedkin glielo daranno, mi sembra pure giusto. La volontà della proprietà è cambiata completamente, è cambiato tutto nel giro di 15 giorni…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mourinho parte sempre a handicap, ci sono partite dove ti sono mancati 5-6 giocatori, e a Bologna rischi di partire a meno otto. Non deve diventare un alibi, ma è un dato oggettivo. Pellegrini in questo momento sta male, e gioca perchè chi dovrebbe giocare al posto suo, e cioè Aouar, ha deluso ancora di più. La Roma nonostante queste difficoltà è quarta, e non è poco. A Bologna nonostante le difficoltà ci vai comunque con una squadra competitiva… Gli arbitri? Ma avete visto quello che fa Italiano nel secondo tempo, in confronto Mourinho diventa una mammoletta…tarantolato è dire poco. Allora se va punito Mourinho, dobbiamo punire anche gli altri allenatori…Rinnovo di Mou? E’ vero che c’è stato un riavvicinamento, ma aspettiamo questo ciclo di partite prima di essere così certi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma in nove col solerte Rapuano..e non è finita lì, vediamo quale sarà il prosieguo. Col Bologna andrà abbastanza bene perché anche Motta non sta abbastanza simpatico. Per il resto, vedrete che non sarà finita qui, a cominciare dalla mannaia del giudice sportivo…Gli infortuni? Ce ne sono sei, e due squalificati. E in più hai un giocatore che se sta in quelle condizioni è come se fosse infortunato…La classe arbitrale fa un tifo sfrenato perchè Mourinho non rinnovi con la Roma. Questa è la situazione che mi racconta gente molto vicina…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Gli arbitri? O faccio zero a zero, o si risponde con quello che si pensa: gli arbitri un po’ ce l’hanno con la Roma, e un bel po’ con Mourinho. Il portoghese deve però smetterla di prendersela con gli arbitri. Io stravedo per Mourinho, se lo incontro gli chiedo un selfie, però non per la storia degli arbitri…Se è giusto rinnovare a Mou? Un anno non avrebbe senso, ma il mondo del calcio è volubile e coi risultati cambia tutto, basta una vittoria o una sconfitta per cambiare tutto. Ma le basi dei Friedkin sono solide, e vanno dall’ambiente al brand. Mournho è tanta roba, anche fuori dal campo…”

