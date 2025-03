Primavera, la Roma cade ancora: il Milan vince 3-1, primo posto a rischio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda sconfitta consecutiva per la Roma Primavera, battuta 1-3 in casa dal Milan dopo il ko con il Cagliari. I giallorossi soffrono nel primo tempo, con i rossoneri vicini al vantaggio (traversa di Sala), ma il risultato si sblocca solo al 66’ con il gol di Perrucci.

La reazione romanista arriva sei minuti dopo con una splendida punizione di Romano per l’1-1. L’equilibrio dura poco: al 79’ Hodzic riporta avanti il Milan con un gol contestato per una spinta su Marchetti non sanzionata dall’arbitro. Nel finale, con la Roma sbilanciata in avanti, Bakoune chiude i giochi in contropiede. I giallorossi restano primi con 61 punti, ma l’Inter (a -2) può sorpassarli in caso di vittoria sul Cagliari. Il Milan sale invece al quinto posto scavalcando la Juventus.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: De Marzi; Sangaré (85′ Nardin), Marchetti, Reale, Cama; Di Nunzio (85′ Levak), Romano; Coletta, Graziani (80′ Bah), Litti (46′ Almaviva); Zefi (80′ Marazzotti).

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Della Rocca, Jurgec, Ceccarelli, Morucci.

All.: Falsini.

MILAN: Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Liberali (61′ Ossola), Scotti (89′ Asanji), Perrucci (85′ Nissen).

A disp.: Colzani, Mancioppi, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perera, Bonomi, Perina.

All.: Guidi.

Arbitro: Mbei. Assistenti: Parisi – Colaianni.

Marcatori: 66′ Perrucci, 72′ Romano, 79′ Hodzic, 96′ Bakoune.