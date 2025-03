Rabbia Pellegrini alla vigilia: ha la febbre

NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini potrebbe saltare la sfida contro il Cagliari a causa di un improvviso attacco febbrile. Ranieri avrebbe voluto rilanciarlo, ma il capitano ha passato una notte difficile ed è tornato a casa per riposare. Non è stato escluso dai convocati, ma al massimo potrebbe andare in panchina. Al suo posto, probabile impiego di El Shaarawy.

Pellegrini è deluso per lo scarso minutaggio ricevuto: contro l’Athletic Club non ha giocato nemmeno un minuto tra andata e ritorno. Ranieri ha escluso problemi personali, ma i numeri parlano chiaro: dal suo arrivo, il capitano è partito titolare solo nel 42% delle gare. In estate sarà il momento di fare chiarezza. Con un contratto in scadenza nel 2026 e dopo il mancato trasferimento al Napoli a gennaio, Pellegrini vorrà capire se rientra nel progetto tecnico della Roma o se sarà costretto a guardarsi intorno.

Fonte: Corriere dello Sport