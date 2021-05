La Roma Primavera vince all’ultimo respiro grazie a Tall: Torino battuto 3 a 2

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera torna a vincere e lo fa con pieno merito sul campo del Torino: finisce 3 a 2 dopo una partita vibrante e piena di occasioni create dai ragazzi di Alberto De Rossi.

Parte meglio la squadra granata che a metà del primo tempo coglie la traversa con Celesia. Poi però sale in cattedra la Roma che segna con Buttaro, abile a sfruttare una respinta del portiere avversario dopo una conclusione di Ndiaye. Qualche minuto dopo Ciervo si divora letteralmente un gol fatto su assist di Podgoreanu.

Prima dell’intervallo arriva il palo interno colpito da Felix dopo un bel destro dall’interno dell’area che non aveva dato scampo al numero uno granata. Quindi all’ultimo secondo è Milanese a sfiorare il raddoppio con un tiro a giro sul secondo palo che trova la grande risposta di Sava in angolo.

Troppe occasioni fallite, e così nella ripresa arriva il pari del Torino: segna Lovaglio con un preciso tiro dal limite. La Roma ricomincia a sprecare occasioni da gol: Bove lancia Ciervo in porta, ma l’attaccante non riesce a saltare il portiere in uscita. Al 72′ i granata restano in dieci per il doppio giallo a Cancello.

I giallorossi si riversano nella metà campo e all’80’ arriva il gol del nuovo vantaggio: cross dalla sinistra di Rocchetti per il neo entrato Bamba che di testa è bravo a colpire sul secondo palo. Proprio quando il risultato sembra acquisito arriva il pareggio del Torino con un colpo di testa di Savini. Ma la Roma non molla e all’ultimo minuto di recupero trova la zampata vincente con Tall. I giallorossi vincono con merito per quanto visto in campo e per le occasioni create.

Giallorossi.net – A. Fiorini