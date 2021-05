Roma, derby da ultima spiaggia. Gioca El Shaarawy, riecco Villar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca vuole lasciare la Roma a testa alta, con una prova d’orgoglio e riuscire a fare quello che non gli è mai riuscito quest’anno in campionato: battere una squadra che la precede in classifica.

Contro la Lazio il portoghese rilancia Villar dal primo minuto al fianco di Bryan Cristante, con il giovane Darboe che dovrebbe quindi tornare in panchina. In difesa spazio alla coppia formata da Mancini e Ibanez, mentre tra i pali Fuzato è in netto vantaggio su Mirante.

In attacco Edin Dzeko sarà preferito a Borja Mayoral, mentre sulla trequarti agiranno Mkhitaryan, Pellegrini ed El Shaarawy, la grande novità dell’undici di stasera.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera