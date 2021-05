ROMA-LAZIO, i convocati di Fonseca: out Smalling e Diawara

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha diramato la lista dei convocati per il derby di stasera. Non ce la fanno Smalling e Diawara, ancora in lista i giovani Darboe e Zalewski.

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy.