PRIMAVERA, Lecce-Roma 0-2: Di Nunzio e Bah decidono un match complicato

AS ROMA NOTIZIE – La Roma batte il Lecce 0-2 e allunga in vetta alla classifica sul Sassuolo. Di Nunzio e Bah decidono una sfida complicata per i ragazzi di Falsini, che per gran parte del secondo tempo hanno subito la pressione dei pugliesi.

Attendendo la Fiorentina che gioca domani, la Roma risponde alla vittoria del Sassuolo (momentaneamente secondo) e vola a 49 punti, a più tre sugli emiliani. Lecce che invece scende al dodicesimo posto.

IL TABELLINO DEL MATCH

LECCE: Rafaila; Russo, Addo, Gorter (76′ Agrimi), Winkelmann (46′ Regetas), Kovac (87′ Minerva), Delle Monache, Pacia, Ubani, Mboko Mundondo (46′ Sandro), Denis (46′ Yilmaz).

A disp.: Verdosci, Lami, Pantaleo, Zanotel, Paglialunga, Pejazic.

All.: Scurto.

ROMA: De Marzi, Golic, Romano, Levak, Graziani (77′ Bah), Nardin, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio (77′ Marazzotti), Zefi.

A disp.: Jovanovic, Stomeo, Seck, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Della Rocca, Sugamele, Marchetti.

All.: Falsini.

Arbitro: Milone Stefano

Assistenti: Fracchiola, Cataneo

Marcatori: 39′ Di Nunzio, 90′ Bah.

Ammoniti: 54′ Nardin (R), 65′ Golic (R), 89′ Minerva (L) 91′ Reale (R)