Caso Roma-Pietrafesa, il Tribunale dopo il primo grado di giudizio: “Il club reintegri e risarcisca l’ex capo della comunicazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tribunale del lavoro di Roma, in primo grado di giudizio, dà ragione a Luca Pietrafesa, ex capo della comunicazione della Roma, licenziato lo scorso anno. La giudice Cristina Monteroso con la sentenza dopo l’udienza del 31 gennaio 2025 “annulla il licenziamento – si legge nel dispositivo – condannando la società alla reintegrazione del posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 25mila euro mensili dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivo reintegro”.

Pietrafesa era stato licenziato a febbraio dell’anno scorso, nel periodo immediatamente successivo all’esonero di Mourinho. Contattato, Pietrafesa non ha voluto rilasciare commenti, mentre la società giallorossa presenterà ricorso e sottolinea come questa sentenza risulti esecutiva solo per la parte risarcitoria, dunque non ci sarà un reale reintegro. Inoltre tra l’ex dipendente giallorosso e il club è pendente anche un’altra causa, questa mossa dalla società che richiede un risarcimento milionario identificando in Pietrafesa l’orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare la Roma.

Fonte: Ansa