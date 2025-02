ROMA-NAPOLI, i convocati di Ranieri: in lista Shomurodov e Paredes, out Zalewski

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo l’allenamento di rifinitura di oggi, mister Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati per Roma-Napoli, gara che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico.

Nella lista dei calciatori non si legge il nome di Nicola Zalewski, il cui passaggio all’Inter in prestito con diritto di riscatto è imminente. C’è invece Eldor Shomurodov, destinato a restare in giallorosso. Presente anche Paredes. Qui sotto il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati.