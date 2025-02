KONÈ: “Roma città mitica. Saud, Soulé e Ndicka i compagni preferiti. L’esultanza con la bandierina? Mi ricorda quello di un guerriero in un’arena”

AS ROMA NEWS – Manu Koné ha recentemente rilasciato un’intervista a Idealista News per la rubrica “A casa dei campioni”. Ecco le parole del centrocampista giallorosso arrivato in estate alla Roma.

Già sei un idolo per i tifosi della Roma. Che effetto fa?”

“È una sensazione bellissima. Vorrei ringraziare i tifosi per come mi hanno accolto. Qui mi trovo molto bene e il loro sostegno durante le partite mi motiva. Sono tifosi passionali, innamorati. Mi auguro che continuino a incoraggiarci perché dobbiamo proseguire la risalita in campionato”.

Perché festeggi sventolando la bandierina del calcio d’angolo?

“Questo gesto mi ricorda quello di un guerriero in un’arena, che sventola un vessillo. Era qualcosa che già facevo in Germania ed è un modo per esternare la partecipazione, la passione”.

Cosa ne pensi della città di Roma?

“È evidente che si tratta di una città bellissima. Ho già girato con la mia famiglia per Roma. Ho fatto qualche giro tra i negozi facendo un po’ di shopping. Devo ancora visitare il Colosseo e il Vaticano. Spero di avere presto questa occasione, ma giocando ogni tre giorni al momento è complicato”.

Qual è il tuo luogo preferito della città?

“In realtà non ho una zona preferita. Dopo gli allenamenti, cerco di trascorrere quanto più tempo possibile tra le mura domestiche. Cerco di dormire. Ho anche un preparatore fisico a casa, che mi segue, al quale dedico del tempo per allenarmi. Roma è una città speciale. Da quando siamo bambini studiamo la sua storia a scuola. È la capitale d’Italia, una città mitica”.

Hai intenzione di comprare casa a Roma e costruire qui la casa dei tuoi sogni?

“L’alloggio che ho trovato, al momento, mi soddisfa pienamente. Ci vivo praticamente da solo, però ho una grande famiglia che, quando mi viene a trovare, mi piace ospitare per trascorrere del tempo insieme. A dire il vero, non ho ancora pensato se acquistare o meno. Voglio concentrarmi solo sul calcio”.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

“Mi piace ascoltare musica, ballare, vedere i video delle mie partite, riposarmi e, come dicevo, anche lavorare con il mio preparatore”.

Se dovessi scegliere un compagno di squadra con cui vivere?

“Penso che mi troverei bene con uno tra Saud, Soulé e Ndicka. Sono quelli con cui ho legato più facilmente da quando sono qui”.

