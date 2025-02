Marmol, servono 10 milioni. Se Paredes va, idea Jorginho

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Entra nel vivo la trattativa con il Las Palmas per Mika Marmol. E lui l’obiettivo per rinforzare la difesa dopo il passaggio di Hermoso al Bayer. Ghisolfi ha riavviato i contatti con l’entourage del giocatore che gradisce la destinazione. Ma la trattativa con il club spagnolo non è facile, scrive Il Messaggero.

Il Las Palmas vuole che venga pagata in un’unica soluzione la clausola rescissoria di 10 milioni (il 50% andrà al Barça) e lo stesso messaggio è stato recapitato al Siviglia. La Roma vorrebbe spendere di meno e ha provato ad inserire nell’operazione anche Dahl. Per il momento è arrivato un no. Il Fulham ha chiesto Soulé in prestito, ma la Roma non vuole cederlo. Gli ultimi giorni di mercato saranno bollenti anche per il caso Paredes. Leandro vuole tornare al Boca Juniors e vorrebbe farlo subito.

La Roma non ha ancora ricevuto nessuna offerta e gli argentini adesso per formalizzare il suo acquisto dovrebbero ottenere una proroga sul mercato dall’AFA. Riquelme ha messo sul piatto 1 milione all’anno. Una cifra considerata ancora troppo bassa e ha chiesto uno sforzo economico per arrivare a farlo guadagnare almeno quanto Cavani (2). “Sarei molto dispiaciuto se Leo andasse via, è un campione. Ma capisco le dinamiche familiari“. Un addio complicherebbe i piani della Roma che ha tre giorni per trovare il sostituto. Difficile arrivare a Casemiro, in lizza c’è sempre Reitz. Effettuato un sondaggio per Jorginho che piace anche al Flamengo. In stand by il passaggio di Shomurodov al Venezia.

Fonte: Il Messaggero