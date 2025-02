Due giorni alla chiusura del mercato, ma quante questioni irrisolte dentro la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Due giorni alla fine del mercato. Eppure dentro la Roma sono ancora tantissime le questione irrisolte, dalla grana Paredes i vuoti lasciati in rosa sia in difesa che in attacco. Sconfessata la sessione estiva con le cessioni di Ryan, Hermoso e Le Fee, nelle ultime ore anche Soulè sembra in bilico.

Il Fulham si è fatto sotto con una richiesta in prestito oneroso che stuzzica la Roma: il giocatore potrebbe andare a farsi le ossa in Premier, con i giallorossi che non perderebbero il controllo sull’argentino e anzi incasserebbero qualcosa dalla cessione a titolo temporaneo. Ma Ranieri non sembra troppo d’accordo, poco propenso a perdere un calciatore utile nelle rotazioni nel reparto avanzato.

Se in attacco la decisione sembra quella di non decidere, lasciando tutto invariato fino a fine stagione con Shomurodv confermato come vice Dovbyk, in difesa va assolutamente acquistato un centrale prima della fine della sessione invernale: Ghisolfi sta provando a strappare Mika Marmol al Las Palmas, scontrandosi però con le richieste degli spagnoli. Una situazione che va sbloccata quanto prima, con Ranieri che si ritrova con un centrale in meno in vista di Roma-Napoli di domani sera.

Complessa la situazione legata al futuro di Paredes, l’ennesima grana che il mister si sarebbe volentieri evitato: il giocatore vorrebbe tornare subito in patria, ma rimpiazzarlo non sarà cosa facile per una Roma già alle prese con diverse questioni da risolvere. Tutto questo a 48 ore dal gong di fine mercato. In questo caso il poco tempo a disposizione potrebbe andare in soccorso dei giallorossi.

Giallorossi.net – G. Pinoli