PRIMAVERA, Roma-Cesena 1-1: solo un pari per i giallorossi di Falsini che non escono dalla crisi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera non sa più vincere. Dopo 3 sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque, i giallorossi non vanno oltre l’1 a 1 in casa contro il Cesena.

Brutta partenza dei giallorossi che vanno sotto: gli ospiti passano in vantaggio al 26esimo con Valentini. Nella ripresa Mannini, il più pericoloso dei suoi, trova la rete del pari su rigore.

La squadra di Falsini cerca di trovare la rete della vittoria nei minuti finali, ma senza successo: per riassaporare il gusto della vittoria, la Primavera giallorossa dovrà fare di meglio.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (3-5-2): Marin; Seck (80′ Golic), Mirra, Reale; Mannini (80′ Della Rocca), Levak (46′ Marazzotti), Di Nunzio, Graziani (58′ Coletta), Litti (46′ Cama); Sugamele, Misitano.

A disp.: Jovanovic, Mlakar, Almaviva, Ivkovic, Lulli, Tesauro.

All. Gianluca Falsini

CESENA (3-5-2): Montalti; Valentini, Dolce, D. Zamagni (70′ Ghinelli); Manetti, Arpino, Castorri, Ronchetti, Pitti; Perini (70′ Tosku), Coveri.

A disp.: Veljaj, Gianfanti, Tampieri, Domeniconi, T. Zamagni, Valmori, Cavaliere, Abbondanza, Wade Papa.

All. Nicola Campedelli

