ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dovbyk nella rifinitura. Cristante e Pellegrini sperano in una maglia

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk ha smaltito l’attacco febbrile e, seppur non al meglio della condizione fisica, sarà a disposizione di Ivan Juric per la partita di domani contro l’Hellas Verona.

Questo pomeriggio a Trigoria, nell’allenamento di rifinitura, il centravanti ucraino si è allenato regolarmente in gruppo e salvo sorprese sarà presente nell’elenco dei convocati del tecnico croato.

Out invece Mario Hermoso, fermato da un problema muscolare: lo spagnolo sarà valutato giorno per giorno e il suo rientro è incerto. Di sicuro non sarà a disposizione di Juric per la partita del Bentegodi. Indisponibile anche Saelemaekers, che tornerà ad allenarsi con un programma specifico nei prossimi giorni.

Pe la partita di domani pomeriggio contro il Verona è atteso qualche cambio di formazione visti gli impegni ravvicinati: Pellegrini e Cristante sperano di tornare a giocare dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!