Primavera, Roma sconfitta a Sassuolo: non basta un gran gol di Bove

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera esce sconfitta dal campo del Sassuolo, battuta 2 a 1 nel match serale che si è appena concluso.

Giallorossi in vantaggio verso la metà del primo tempo con un gran gol di Bove, che con un destro potente e preciso manda la palla sotto all’incrocio dei pali dopo un assist di Ciervo.

Nella ripresa però arriva l’uno-due del Sassuolo: prima segna Flamingo, quindi Oddei sigla il gol del sorpasso. Nel finale Ciervo e Bamba vanno vicini alla rete del pareggio, ma i padroni di casa riescono a mantenere il risultato.

I giallorossi restano fermi al quarto posto a quota 49 punti, mentre il Sassuolo sale a 44.

IL TABELLINO DEL MATCH

US SASSUOLO CALCIO (4-3-3) : Zacchi; Yeferson Paz, Piccinini (68′ Mercati), Flamingo, Saccani; Mărginean (83′ Uni), Artioli (C), Aucelli; Oddei, Samele (83′ Mattioli), Pinelli (46′ Karamoko).

A disp.: Lugli (GK), Ranem, Manarelli, Cannavaro, Micheal, Manara, Ripamonti, Reda.

All.: Bigica.

AS ROMA (4-3-3) : Mastrantonio; Tomassini (75′ Ndiaye), Tripi (C), Buttaro, Rocchetti (83′ Bamba); Zalewski, Bove (62′ Faticanti), Milanese (75′ Satriano); Ciervo, Tall (46′ Afena-Gyan), Podgoreanu.

A disp.: Boer (GK), Evangelisti, Jan Oliveras, Pagano, Tahirović, Bamba, Volpato, Megyeri (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Cagliari.

Assistente 1: Sig. Gianluca D’Elia di Ozieri.

Assistente 2: Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Marcatori: 28′ Bove (AS Roma), 52′ Flamingo (US Sassuolo Calcio), 63′ Oddei (US Sassuolo Calcio).

Ammoniti: 25′ Pinelli (US Sassuolo Calcio), 64′ Podgoreanu (AS Roma), 86′ Tripi (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 8-8. Temperatura: 23°C (Soleggiato).