Sky Sport: “Paulo Fonseca a un passo dal Tottenham: accordo quasi fatto”

AS ROMA NEWS – L’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sta per diventare il nuovo allenatore del Tottenham.

Lo annuncia in questi minuti l’emittente satellitare Sky Sport. L’allenatore portoghese dovrebbe dunque seguire l’ex ds della Juventus Fabio Paratici al club londinese.

Se il passaggio di Fonseca al Tottenham fosse confermato, si verificherebbe un clamoroso scambio di panchine tra la Roma e gli Spurs, con Mourinho finito in giallorosso dopo l’esonero del club inglese.

Paulo Fonseca is very close to be the new #Tottenham manager. The deal is almost done!!! ✅

Mourinho-AsRoma

Fonseca-Tottenham #THFC @SkySport pic.twitter.com/nzycdPsK9X

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 9, 2021