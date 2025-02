PRIMAVERA: Verona-Roma 1-2. Prodezze di Misitano e Romano, giallorossi in vetta al campionato

NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria della Roma Primavera che questo pomeriggio ha affrontato i pari età dell’Hellas a Verona, trionfando col punteggio di 2 a 1. Per i giallorossi a segno Misitano, con un bel destro al volo, e Romano, in rete con un perfetto sinistro sotto l’incrocio, entrambi a segno nel secondo tempo.

I padroni di casa riescono a riaccendere le speranze a dieci minuti dalla fine con Mogentale, ma il risultato non cambia. Grazie a questa vittoria i giallorossi scavalcano momentaneamente la Fiorentina al primo posto in classifica: i viola giocheranno tra poco sul campo dell’Atalanta.

IL TABELLINO DEL MATCH

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Popovic (70′ Mogentale); Peci (57′ Szimionas), Dalla Riva; Agbonifo (87′ Stella), Pavanati (58′ De Battisti), Monticelli; Vermesan

A disp.: Castagnini, Szimionas, Garofalo, Bancila, De Rossi, Albertini, Philippe, Barry.

All. Paolo Sammarco

ROMA (4-3-2-1): Marcaccini; Marchetti, Seck (6′ Litti), Nardin, Reale; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti (89′ Zefi), Graziani (46′ Romano); Misitano (80′ Sugamele)

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Della Rocca, Jurgec, Bah, Tesauro, Morucci.

All. Gianluca Falsini.

Reti: 64′ Misitano, 72′ Romano, 79′ Mogentale