Problemi muscolari per Ibanez e Mancini: contro il Cluj difesa in emergenza totale

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fonseca sorride per la vittoria, ma è in apprensione per i guai muscolari che hanno afflitto Mancini e Ibanez nel corso di Roma-Parma.

Il difensore brasiliano, uscito a inizio ripresa, ha accusato un risentimento al flessore. Per il centrale azzurro invece problema all’adduttore. Entrambi i giocatori effettueranno nei prossimi giorni gli esami strumentali per capire l’entità dei loro problemi.

La speranza è che non ci siano lesioni e che i due possano tornare a disposizione per la gara di Napoli. Ma vista l’assenza di Fazio e Kumbulla, entrambi fermati dal Covid, e la condizione non perfetta di Smalling, contro il Cluj la difesa potrebbe trovarsi in emergenza totale.

Redazione Giallorossi.net