Promozione per Vitali: nominato Chief Administrative Officer e General Counsel della Roma

NOTIZIE AS ROMA – Nella ristrutturazione dirigenziale della Roma operata dai Friedkin in queste settimane, è arrivato il rinnovo di contratto con tanto di promozione per Lorenzo Vitali, nominato Chief Administrative Officer e General Counsel.

In sostanza il dirigente, in giallorosso dal 2020, sarà a capo dell’area amministrativa e legale, diventando una sorta di numero 2 del futuro amministratore delegato, e numero 4 dell’intero staff dirigenziale.

Dopo l’accordo delle scorse settimane si è poi rivisto a Trigoria anche Federico Balzaretti, che con Iore, Tavlaridis, Leuzzi, Domenech e Di Matteo compone l’area scouting al servizio del ds Ghisolfi.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo

