Providence, nuovo infortunio: parte male l’avventura al Club Brugge (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Subito un infortunio per Ruben Providence, il giovane attaccante di proprietà della Roma che lo scorso campionato è stato protagonista in Primavera.

Il calciatore francese, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto (fissato a 2,5 milioni) al Club Brugge per cercare di accumulare esperienza e mettere minuti nella gambe, si è dovuto già fermare.

Il club belga infatti ha pubblicato una foto che ritrae il giocatore con un gesso alla gamba sinistra. Da capire l’entità del suo infortunio, che però appare abbastanza serio.

Providence, 20 anni, era già stato operato la scorsa stagione alla caviglia sinistra per una microfrattura che lo ha tenuto lontano dal campo per un paio di mesi. Ora questo nuovo stop. Partita male l’avventura del giocatore, che non ha ancora giocato un minuto con il Club Brugge.