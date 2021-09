Borja Mayoral in grande spolvero nella partitella di oggi. In gol anche Abraham e Bove (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo l’allenamento odierno, la Roma ha giocato una partitella a campo ridotto che ha concluso la seduta del mercoledì, terminata col punteggio di 2 a 2.

In evidenza Borja Mayoral, a segno con una doppietta. Lo spagnolo prima va in gol dopo una palla persa a centrocampo da Darboe, e poi sfrutta al meglio un bel pallone riconquistato da Reynolds.

Per i blu invece è andato a segno prima Edoardo Bove, bravo a soffiare palla a Villar e scaricare il suo destro in rete, e poi Tammy Abraham, in gol con un destro sotto la traversa su assist di El Shaarawy. Da segnalare la presenza di Smalling, in coppia con Ibanez.

La Roma ha pubblicato il video che riprende i momenti salienti della sfida in famiglia. Qui sotto le immagini della partitella del mercoledì con i gol e le azioni migliori.