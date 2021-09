Italia-Lituania, Bryan Cristante parte titolare (FOTO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Questa sera l’Italia affronterà la Lituania al Mapei Stadium a Reggio Emilia, gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Roberto Mancini dovrà fare i conti con le molte assenze dovute agli infortuni. Il ct azzurro manda in campo dal primo minuto il centrocampista della Roma Bryan Cristante al fianco di Pessina e Jorginho nel 4-3-3 azzurro.

Assente Zaniolo, alle prese con una contusione alla coscia sinistra, che non è stato convocato per la sfida. Pellegrini e Mancini, invece, hanno già lasciato il ritiro dell’Italia negli scorsi giorni e fatto ritorno a Roma per problemi fisici.