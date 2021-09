Diawara-Galatasaray, non trovano conferme le voci dalla Francia: i turchi stanno per chiudere con Gustavo Assunção

AS ROMA NEWS – Il mercato in Turchia chiude tra qualche ora, ma nonostante questo dalla Francia rimbalzano voci di un accordo imminente tra Diawara e Galatasaray per un passaggio al club turco del centrocampista guineano.

Ieri il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio aveva parlato della volontà del club turco di acquistare in prestito con diritto di riscatto il giocatore giallorosso, con la Roma che aveva aperto al trasferimento.

Il giocatore però, riferivano oggi tutti i principali quotidiani, aveva detto no all’ipotesi turca. In questi minuti però il giornalista Nabil Djellit di France Football scrive su Twitter di nuovi contatti tra il Galatasaray e Diawara, con l’accordo che sembra sempre più vicino col passare dei minuti.

Amadou Diawara devrait être prêté à Galatasaray par l’AS Roma. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures, l’accord entre les différents protagonistes est très proche. #Mercato #Galatasaray #Guinée pic.twitter.com/tp4eaWxYc8 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 8, 2021

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Sembra nuovamente perdere consistenza l’ipotesi di un trasferimento di Amadou Diawara al Galatasaray: stando a quanto rivela Calciomercato.it, il club turco sta infatti per chiudere l’acquisto di Gustavo Assunção, centrocampista brasiliano di 21 anni proveniente dal Famalicão.

Il giocatore si trova già a Istanbul, pronto a firmare. Il suo acquisto chiuderebbe le porte a Diawara, andando ad occupare l’ultimo slot per gli extracomunitari a disposizione dei turchi.