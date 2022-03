PSG ancora fuori dalla Champions, furia Al-Khelafi contro l’arbitro: urla, pugni e minacce negli spogliatoi

ALTRE NOTIZIE – La maledizione del PSG continua. Nonostante la solita faraonica campagna acquisti, il club parigino non riesce a vincere la tanto agognata Champions League.

Ieri sera, al Santiago Bernabeu, è finita la corsa verso la conquista della coppa: il Real Madrid degli scatenati Benzema e Modric hanno battuto in rimonta i francesi per 3 a 1, strappando il pass per i quarti di finale.

A fine partita però si è scatenata la furia di Al-Khelafi, presidente del PSG. Secondo il racconto di Marca, il proprietario del club parigino, accompagnato dal d.s. Leonardo, ha cercato lo spogliatoio degli arbitri, urlando e picchiando pugni contro le porte.

Per sbaglio sarebbe entrato nella stanza occupata da Megia Davila, ex fischietto, attualmente delegato di campo del Real. Per allontanarlo è stato necessario l’intervento di alcune persone (e secondo altre fonti sarebbe stata chiamata addirittura la polizia).

L’imbarazzante scena sarebbe stata anche ripresa con il telefonino da un dipendente del Real Madrid e a questo punto Al-Khelaifi sarebbe corso verso di lui gridando “ti ammazzo“, fermato soltanto dalle guardie del corpo. Leonardo, poi, avrebbe chiesto che le immagini fossero cancellate.

Fonte: Marca / Gazzetta.it