“ON AIR!” – TRANI: “Rudiger e Jorginho in vendita, quelli sono i giocatori da prendere”, DI GIOVAMBATTISTA: “La Conference? Un sottovaso per portaombrelli”, FALLICA: “La Roma sta crescendo di personalità”

Luca Fallica (Roma Radio): “Mourinho è contento di quello che sta succedendo e di aver ritrovato una squadra che in due circostanze completamente diverse riesce a fare due partite vincenti. L’altra cosa fondamentale è che ora alla voce degli indisponibili c’è solo Spinazzola, una cosa che forse è successa solo una volta… Se Mou avesse dovuto fare una lista dei confermati a gennaio, avrebbe scritto dieci nomi. Oggi forse ne scriverebbe 15. La situazione è cambiata, che la squadra sia salita come solidità e come personalità…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è la più importante della stagione. La Conference League non sarà la Champions, ma è la coppa che la Roma si è meriata e se la deve giocare. Mou saggiamente in conferenza fa capire come in questo momento la Roma ha una panchina all’altezza della situazione, e giocatori che vanno tutti nella stessa direzione. A fine triennio tireremo le somme e capiremo se è stato il più grosso affare della Roma averlo ingaggiato, un flop o uno dei tanti…Io tendo a pensare che possa essere un valore aggiunto, ne sono convinto…”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Il Chelsea sta vendendo Jorginho e Rudiger…ma te non la prenderesti st’accoppiata? Perchè quelle sono le operazioni da fare. Li stanno vendendo? Mandi Pastorello che ti ha già fatto l’operazione Abraham. Comincia a fare un conto totale, prendi tutti e due…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cinque milioni a Zaniolo come stipendio? E’ proporzionato al costo del cartellino, perchè vale 50 milioni. A meno di quella cifra io non lo vendo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questa cosa di Dybala in uscita dalla Juventus mi preoccupa… Se dovessi scegliere tra perdere stasera e non vendere Zaniolo, sceglierei di perdere stasera. C’è questa grancassa che continua a crescere intorno a questo nome che sta montando piano piano, e la cosa mi infastidisce. Io spero che la Roma si affretti a rinnovare il contratto a Zaniolo. Poi magari non resta lo stesso, ma almeno saresti in una condizione differente…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Il campo del Vitesse fa veramente schifo, ce lo hanno confermato i nostri inviati a Amhem. C’è il timore che qualche giocatore si possa fare male. Io forse tra tutti i giocatori, preserverei Smalling stasera…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il Vitesse è inferiore alla Roma, ma anche il Bodo lo era eppure ci ha fatto sei gol… Se c’è un giocatore che risparmierei visto il campo? Forse Abraham, ma poi chi la butta dentro?…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Caro tifoso della Roma, se alzi la Conference rimane comunque un sottovaso per portaombrelli. Si sono inventati una Coppa così, ma è il quarto posto che ti permette di partecipare alla Champions, il vero calcio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il tifoso preferisce vincere. Penso che si preferisca vincere la Conference League che arrivare al quarto posto anche se la classificano come una Coppa di terza fascia. Ma che traguardo è arrivare è al quarto posto? Bisogna pensare di vincere qualcosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mourinho è tornato carico, è stato come un leone in gabbia. La Roma ha bisogno del suo allenatore, che ora è più carico della squadra. Io credo che lo Special One voglia alzare un trofeo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Un titolo è meglio di un quarto posto. Anche perché se arrivi quarto, comunque devi fare i gironi, entrare non equivale a dire vincere la Champions, anzi. È chiaro che vincere la Conference sarebbe una bella soddisfazione…”

