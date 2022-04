Qatar 2022: ecco il sorteggio della fase finale. Si parte il 21 novembre con Qatar-Ecuador

ALTRE NOTIZIE – A Doha è andato di scena il sorteggio per il Mondiale 2022 in Qatar, che non vedrà protagonista l’Italia di Mancini.

La partita inaugurale sarà Qatar-Ecuador il 21 novembre alle ore 12 italiane. Fortemente a tinte giallorosse il gruppo H, che vedrà affrontarsi il Portogallo di Rui Patricio, l’Uruguay di Vina e il Ghana di Felix. Nel gruppo B l’Inghilterra di Abraham.

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, playoff (Scozia-Ucraina o Galles).

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, playoff (Australia-Emirati Arabi o Perù), Danimarca, Tunisia.

Gruppo E: Spagna, playoff: (Costa Rica-Nuova Zelanda), Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.