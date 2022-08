Quando arriva Belotti? Il Gallo a Roma tra oggi e domani, contro la Juve non ci sarà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutta Roma ormai si chiede: ma quando arriva Belotti? Il giocatore è da settimane a un passo dai giallorossi, l’accordo è blindato, ma tutto ancora tace sul suo materiale sbarco nella Capitale.

Ma ormai ci siamo. Tempo qualche giorno, forse addirittura qualche ora, e il Gallo sarà a Trigoria. Tutto dipenderà da Felix, che già nel pomeriggio di oggi dovrebbe svolgere le visite mediche con la Cremonese.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Josè Mourinho e l’attaccante ex granata dovrebbero salutarsi solo domenica, quando la Roma rientrerà dalla trasferta di Torino. Per Il Tempo invece, c’è ancora la possibilità che i due si incrocino oggi, prima della partenza della squadra.

L’unica cosa certa è che Belotti non sarà della partita di domani pomeriggio. Il bomber, che non gioca una partita da Italia-Argentina, disputata a Wembley a inizio giugno, potrebbe andare in panchina per la prossima in casa col Monza. Ma prima di vederlo debuttare serviranno probabilmente due settimane di allenamenti intensi, alternati tra fase personalizzata e lavoro in gruppo.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / La Repubblica