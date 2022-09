Qui Inter: Lukaku e Calhanoglu migliorano, ma contro la Roma restano in dubbio

ULTIME NOTIZIE INTER ROMA – In casa Inter la sfida di sabato pomeriggio contro la Roma viene vissuta come una partita spartiacque per il campionato di Simone Inzaghi.

Il tecnico è sulla graticola visto l’avvio non esaltante e dopo i ko contro Milan, Lazio e Udinese non può permettersi altri passi falsi.

L’ex allenatore biancoceleste perde Brozovic per un infortunio muscolare piuttosto serio (ma era comunque squalificato per la Roma) ed è pronto a lanciare Asllani dal primo minuto. In mediana poi ballottaggio aperto tra Gagliardini e l’ex giallorosso Mkhitaryan.

Resta in dubbio Calhanoglu, che sta recuperando dalla distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra e al momento il suo impiego dal primo minuto appare improbabile.

Discorso simile per Lukaku: i controlli effettuati alla coscia sinistra hanno dato esito positivo. Nei prossimi giorni il belga aumenterà i carichi di lavoro, ma non è così sicura la sua presenza da titolare contro la Roma: la prudenza è d’obbligo, saranno decisivi i prossimi allenamenti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo