Nations League, l’Italia batte l’Ungheria e vola alle Final Four. Cristante titolare, assist del giallorosso

AS ROMA NEWS – L’Italia batte anche l’Ungheria e vola alle Final Four della Nations League.

Gli azzurri passano sul campo dei magiari per due a zero: apre le marcature Raspadori, schierato titolare al fianco di Gnonto, raddoppio di Dimarco su assist di Cristante.

Il centrocampista giallorosso è partita ancora una volta titolare e ha giocato per tutta la partita.

Gli azzurri chiudono il girone al primo posto davanti all’Ungheria: la Germania infatti ha pareggiato sul campo dell’Inghilterra per 3 a 3 dopo essere stata in vantaggio di due gol. Il romanista Tammy Abraham è rimasto in panchina per tutta la partita.

Giallorossi.net – F. Turacciolo