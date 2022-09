Dall’Argentina: Scaloni chiederà ai club di far partire i giocatori in anticipo per il Mondiale. Dybala potrebbe saltare Roma-Torino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Manca sempre meno all’inizio del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Tra le varie nazioni che prenderanno parte alla competizione vi è anche l’Argentina, che spera di ricevere un aiuto dai club.

Secondo quanto riportato dal sito argentino doblemarilla.com, la Albiceleste chiederà alle varie società di anticipare l’arrivo dei calciatori nel ritiro del ct Scaloni, facendo così saltare loro il turno di campionato in programma tra l’11 e il il 14 novembre.

Il 13, però, la Roma scenderà in campo contro il Torino e quindi la presenza di Paulo Dybala sarebbe a rischio per quel match.

L’obiettivo del commissario tecnico è che siano gli stessi giocatori a chiedere questo favore ai club e, ovviamente, saranno supportati dalla Federcalcio argentina.

Fonte: dobleamarilla.com.ar