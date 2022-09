ULTIME DA TRIGORIA – El Shaarawy e Kumbulla tornano in gruppo

AS ROMA NEWS – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori che stanno recuperando la migliore forma in vista di Inter-Roma.

Nell’allenamento odierno che si è svolto questo pomeriggio a Trigoria si sono rivisti in gruppo sia Stephan El Shaarawy che Marash Kumbulla.

I due dunque sono da considerarsi abili e arruolati per Inter-Roma. Ancora da chiarire invece le condizioni di Lorenzo Pellegrini, in dubbio per la partita di sabato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo