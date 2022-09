Sassuolo, Carnevali: “La Roma voleva Frattesi, ma dopo aver venduto Raspadori e Scamacca non volevamo cederlo”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato dal Festival Dello Sport a Trento, commentando anche la mancata cessione di Frattesi alla Roma.

“È stato uno dei giocatori per cui abbiamo avuto molte richieste, specie dalla Roma all’inizio del mercato, ma poi non si è concretizzato nulla: non volevamo cederlo dopo aver venduto Raspadori e Scamacca“, ha detto Carnevali.

Secondo i recenti rumors di mercato, già a gennaio la Roma potrebbe fare un altro tentativo per riportare a casa il centrocampista ex Primavera.