Radio Radio: “E’ fatta, Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma entro febbraio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ tutto fatto, Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma. A dare la notizia per certa è l’emittente radiofonica “Radio Radio” con un tweet.

Stando a quanto riferisce l’emittente, l’affare si concluderà entro il prossimo febbraio. “Accordo fatto”, scrive Radio Radio su Twitter.

Questo il tweet apparso pochi minuti fa sul social network dove viene dato per concluso il passaggio dell’As Roma a Dan Friedkin.

È FATTA! 👉 Dan Friedkin proprietario dell’A.S. Roma entro febbraio

