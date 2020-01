Serie A, colpaccio della Spal: Atalanta battuta in casa 1 a 2, la Roma resta a +3

ATALANTA SPAL RISULTATO FINALE – Sconfitta inaspettata per l’Atalanta di Gasperini che viene battuta a sorpresa dalla Spal all’Atleti Azzurri d’Italia col punteggio di due a uno.

Vittoria in rimonta per gli ospiti, che vanno subito sotto: in rete Ilicic per il vantaggio dei bergamaschi al minuto 16 del primo tempo. Ma la Spal è ancora in partita e nella ripresa avviene il sorpasso.

Prima va in gol Petagna (54′), il grande ex di questa partita, poi è Valoti (60′) a realizzare un super gol che permette agli ospiti di sorpassare i bergamaschi. Inutile il forcing finale dei nerazzurri, la Spal porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Per l‘Atalanta invece il passo falso costa caro: la Roma ora è a più tre dai bergamaschi.

