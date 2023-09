Radonjic, Sabatini: “Talento folle. Poteva arrivare a giocare con la Roma, ma beveva e la sera non rientrava a Trigoria”

NOTIZIE AS ROMA – La Roma domenica prossima sarà di scena a Torino in una trasferta molto complicata, anche per il fatto di dover affrontare l’ex di turno, quel Nemanja Radonjic che in granata, ormai 27enne, sta dimostrando finalmente tutto il suo talento.

Scoperto da Walter Sabatini e portato a Trigoria quando era ancora 18enne, l’esterno d’attacco serbo non è mai riuscito a confermare sul campo il suo valore. “Non è un talento normale, ma “folle“. Non è un giocatore come gli altri, ma è luce”, ha detto di lui l’ex direttore sportivo giallorosso durante la trasmissione “Ta-conazo”, in onda sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.

“Ma Radonjic non è solo luce. Le zone d’ombra non lo abbandonano mai“, racconta Sabatini. Che del suo passato in giallorosso rivela: “L’avevo preso da ragazzino e poteva tranquillamente arrivare a giocare in Serie A con la Roma. Provo un grande rammarico con Radonjic. Quando sono andato via il ragazzo viveva una vita molto discutibile. Beveva abbastanza e spesso non rientrava a dormire a Trigoria. Oggi finalmente lo vedo giocare con la squadra”.

Ora Radonjic sembra aver messo la testa a posto, anche grazie al suo nuovo allenatore che ha saputo valorizzarlo al meglio: “Ho scritto un messaggio a Juric, con Radonjic ha fatto un lavoro speciale“. Non a caso l’attaccante quest’anno ha già messo a segno tre gol in quattro partite. E contro la Roma partirà di nuovo titolare.

Fonte: Tuttosport