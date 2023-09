Un turnover di livello contro lo Sheriff. E l’attacco diventa un rebus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Turnover sì, ma con moderazione. E con una Roma che resterà di livello nonostante i cambi. Josè Mourinho modifica la squadra per l’esordio in coppa contro lo Sheriff, e restano diversi dubbi da sciogliere nell’undici che il tecnico manderà in campo questa sera contro i moldavi.

Certa la presenza di Svilar tra i pali, così come il terzetto difensivo che ha affrontato l’Empoli domenica scorsa, formato da Mancini, Llorente e Ndicka. Scontata anche la presenza di Karsdorp e Zalewski sugli esterni, ma qui finiscono le certezze.

A centrocampo l’unico sicuro di una maglia da titolare è Cristante, che potrebbe tornare a giocare da regista se Mou deciderà di affiancargli Aouar e Bove. Ma è possibile anche la conferma di Paredes in mezzo al campo, in quel caso l’azzurro agirebbe ancora da intermedio.

In attacco poi la situazione è ancora più ingarbugliata: fino a ieri sembrava scontata la coppia Belotti-Lukaku, ma le parole di Mou di ieri (“Preferisco giocare con uno dei due attaccanti che abbia più creatività“) rimescolano le carte. Scontata l’assenza di Dybala, tenuto a riposo per Torino, si apre invece un ballottaggio a tre tra El Shaarawy, Belotti e Lukaku.

Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.