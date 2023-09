Roma, road to Dublino

AS ROMA NEWS – Riproviamoci. La Roma stasera comincia la sua nuova avventura in Europa League con l’obiettivo di arrivare alla finale, la terza in tre anni, e cancellare la beffa subita lo scorso anno a Budapest dopo che lo sciagurato arbitraggio di Taylor tolse ai giallorossi la meritata gioia di un secondo trofeo europeo.

“Continuo e continuerò a dire fino all’ultimo giorno della mia carriera, ed eventualmente anche dopo, che la finale di Budapest non l’abbiamo persa“, il messaggio che ha voluto mandare Josè Mourinho in conferenza stampa, portandosi dietro (come se ce ne fosse ancora bisogno) il favore della tifoseria.

La strada verso Dublino, città dove si disputerà la finale 2024 dell’Europa League, parte da Tiraspol, cittadina moldava situata ad appena 10 chilometri dal confine con l’Ucraina, dove questa sera la Roma affronterà lo Sheriff campione in carica del proprio campionato.

La differenza tecnica tra le due squadre, nonostante le assenze e il turnover che Mourinho ha intenzione di operare in vista del Torino, è piuttosto netta. Lukaku e compagni dovranno cercare di chiudere la pratica nel primo tempo e provare a gestire la ripresa, in modo da risparmiare energie preziose per il campionato. La Roma infatti non avrà molto tempo a disposizione per rifiatare e praticamente nessuno per preparare la successiva trasferta di campionato.

Partire col piede giusto in Europa sarà fondamentale per mettere subito in discesa il girone e affrontare questo primo passaggio verso la finalissima con più tranquillità e meno affanni. Perchè la Roma non vuole scegliere: campionato e coppa, l’obiettivo è provare ad arrivare fino in fondo a entrambe le competizioni. La rosa, senza brutte sorprese, stavolta può permetterlo.

Giallorossi.net – A. Fiorini