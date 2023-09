MOURINHO: “Dirò per sempre che la finale di Budapest non l’abbiamo persa. Champions dalla coppa o dal campionato? Ora non posso dirlo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo un viaggio non troppo agevole da Roma fino a Tiraspol, Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sull’impegno di domani sera dei suoi ragazzi contro lo Sheriff nel primo match del girone G di Europa League:

Domani è possibile vedere Lukaku e Belotti insieme dall’inizio e quindi gestire Dybala?

“Se l’obiettivo della domanda è sapere chi gioca domani… io non voglio dire chi gioca domani. Gioca Karsdorp e gioca perché Kristensen non può giocare e perché senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik, ho bisogno di un difensore in panchina. Giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka e ho bisogno di un difensore in panchina che è Celik. Se mi fai la domanda per sapere chi gioca, non rispondo alla domanda. Se mi fai la domanda per capire cosa mi piace, a me piace avere due attaccanti dove uno è più prima punta e uno che ha più creatività. Per questo abbiamo giocato Dybala-Abraham o El Shaarawy-Belotti. Per natura a me piace più così”.

Dopo la finale di Budapest si riparte da zero. Con che spirito si ricomincia? Qual è l’obiettivo e lo spirito con cui riparte la Roma? Svilar gioca?

“È una stagione diversa della scorsa, una competizione diversa della scorsa. Io continuerò a dire fino all’ultimo giorno della mia carriera e anche dopo che la finale di Budapest non l’abbiamo persa. La finale di Budapest non l’abbiamo persa. Ora ripartiamo da zero. Oggi l’obiettivo è qualificarsi alla prossima fase. L’anno scorso abbiamo iniziato con una sconfitta che poi ci ha creato difficoltà nella qualificazione e abbiamo giocato i playoff contro una squadra di Champions, che non è facile per una squadra come la nostra. Vincere il girone sarebbe importante. Svilar? Rispondo perché sei venuto da Roma fino a qua e non è facile. Gioca Svilar, gioca perché Rui ha giocato una grande partita contro Empoli, abbiamo vinto perché non ha preso gol. Se ci fosse stata qualche critica verso Rui, avrebbe giocato lui al 100%”.

(Domanda di un giornalista straniera) Lo Sheriff è una squadra modesta, dovrà dare impulsi alla sua squadra?

“No, abbiamo rispetto dei nostri avversari. Abbiamo perso 6 a 1 una partita che dovevamo vincere, abbiamo perso col Ludogorets, non è mai facile giocare in Europa, principalmente fuori casa. Giochiamo contro avversario, pubblico, contro una motivazione speciale. Il suo allenatore ha detto che l’obiettivo è qualificarsi. Giochiamo anche contro la storia, lo Sheriff ha fatto cose incredibili in Champions pochi anni fa. Non è una partita facile, giochiamo contro una squadra forte. Ho già detto alcuni che giocano, sono giocatori titolari della squadra. Abbiamo preso con noi alcuni giovani, anche Mannini e D’Alessio che non erano mai stati con noi, ma non saranno loro a iniziare la partita. Noi giocheremo sul serio”.

(Domanda di un giornalista straniero) “Domani non sarà in panchina, sarà un problema? Da dove vedrà la partita?”

“Certo che è un problema, non potrò comunicare con la squadra. Ma proverò a rimediare lavorando bene prima, con un piano partita. Siederò dove lo Sheriff mi darà un posto dove sedere. Poi durante la partita mi fiderò dei miei giocatori e del mio staff”.

Per raggiungere la Champions è più facile il campionato o la coppa?

“Onestamente non lo so. L’anno scorso tutti noi da dentro abbiamo avuto la sensazione di poterlo fare sia in campionato che in coppa, alla trentesima giornata eravamo terzi, poi abbiamo avuto infortuni importanti e siamo andati in difficoltà. Siamo arrivati in finale contro una squadra difficilissima, che aveva le nostre stesse ambizioni. Quest’anno non riesco a dirlo, ci sono squadre fortissime, anche in Europa League. Non riesco a dire, e nemmeno a scegliere la competizione perchè per me la prossima partita è sempre quella più importante”.