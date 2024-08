Ramadani sbarca a Roma, ma è giallo sul suo incontro nella Capitale

AS ROMA NEWS – Fali Ramadani è sbarcato a Roma ieri sera, ed è stato riconosciuto da alcuni tifosi giallorossi che gli hanno immediatamente chiesto per quale motivo fosse arrivato nella Capitale.

Stando a quanto racconta oggi Il Corriere della Sera, l’agente di Chiesa (ma anche di Pubill) ha raccontato di essere in città per risolvere con la Roma la questione dell’attaccante. Ma non si sa chi mai dovesse incontrare, visto che sia Florent Ghisolfi, che Lina Sooulokou e Maurizio Lombardo non erano nella Capitale, tutti volati nel ritiro inglese.

Si è subito pensato che il blitz di Ramadani fosse per riavvicinare Chiesa ai giallorossi, ma da Trigoria fanno sapere che il calciatore non interessa e che non è mai stato un reale obiettivo della Roma. Il sospetto che l’agente del bianconero stia “utilizzando” la società giallorossa per chiamare qualche altra squadra allo scoperto è legittimo, anche se il mercato è fatto di ripensamenti.

Circa un mese fa era stato proprio Chiesa – messo sul mercato dalla Juve – a non esprimere un grande entusiasmo per la soluzione romanista, a differenza del’argentino Soulé. Al momento la situazione è in stand-by, ma se negli ultimi giorni di mercato il bianconero dovesse essere ancora senza squadra e fuori rosa, la trattativa potrebbe riaprirsi, anche se i 5 milioni di ingaggio netti rischiano di rappresentare un ostacolo. Per questo la Roma è più concentrata su profili più abbordabili come Wesley e Nusa. Ramadani, però, è anche il procuratore di Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria che Ghisolfi segue da un po’, e che sarebbe il preferito di De Rossi nel ruolo.

Fonte: Corriere della Sera