CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa martedì 6 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:30 – DAVID HA DETTO NO ALLA ROMA – Jonathan David (24) era uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi, ma il calciatore ha deciso di rifiutare l’offerta della Roma poiché non è interessato al trasferimento in Italia. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è seguito con grandissima attenzione dal Tottenham. (lequipe.fr)

Ore 12:00 – CHIESA OFFERTO AL BARCELLONA – Federico Chiesa (26) è stato offerto anche al Barcellona, ma la priorità del club blaugrana resta Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Solo in caso di fumata nera per il fenomeno del club basco il Barca potrebbe decidere di puntare su Chiesa, il quale avrebbe già aperto al trasferimento in Catalogna. (Sport.es)

Ore 10:30 – SAELEMAEKERS OBIETTIVO PER LA SINISTRA – Alexis Saelemaekers (25) è un obiettivo di De Rossi per la corsia sinistra dell’attacco: il belga piace al tecnico come alternativa per le ali. Nusa e Wesley gli altri nomi al vaglio, Chiesa al momento resta sullo sfondo. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – EL SHAARAWY NELL’AFFARE CHIESA – Stando a quanto riferisce Tuttosport, El Shaarawy (31) potrebbe finire nell’affare Chiesa (26): oltre al cartellino del Faraone, la Roma potrebbe mettere sul piatto circa 15-18 milioni di euro.

Ore 9:10 – I NOVE IN PARTENZA DA TRIGORIA – Ghisolfi al lavoro per piazzare ben 9 calciatori sulla lista dei cedibili: Abraham, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Darboe, Shomurodov, Solbakken, Bove e Zalewski. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – PUBILL O BELLANOVA, DUBBIO A DESTRA – Non è ancora chiara la strategia della Roma per la destra: secondo Il Tempo, sarebbe Marc Pubill (21) l’obiettivo numero uno per quella fascia, mentre per Il Messaggero il preferito resta Bellanova (24).

Ore 8:00 – GASPERINI VUOLE ABRAHAM, MA… – Gasperini è sempre stato un estimatore di Tammy Abraham (26) e dopo l’infortunio di Scamacca vorrebbe avere l’inglese, ma il giallorosso preferisce sempre il Milan. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

