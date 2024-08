BARNSLEY-ROMA 0-4: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminato da pochi minuti il test amichevole giocato questo pomeriggio dalla Roma contro il Barnsley, squadra che milita nella serie del campionato inglese.

La partita si è conclusa con il punteggio di 4 a 0 in favore dei giallorossi grazie alle reti messe a segno da Le Fee, Pisilli, Dybala e Soulè.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Il secondo tempo – Dopo un primo tempo decisamente soporifero, la partita si è fatta molto più gradevole nella ripresa quando De Rossi ha stravolto la formazione in campo.

L’intesa Soulè-Dybala – Gran parte del merito di una ripresa scoppiettante è da ascrivere al tandem argentino Dybala-Soulè: lampi di classe e gol d’autore, rigorosamente in pallonetto, per i due. Meglio la Joya come falso nove di Abraham, apparso anche oggi poco efficace.

Pisilli ancora in gol – Bel precampionato del centrocampista, che conferma la sua attitudine al gol anche oggi, andando a segno a inizio ripresa.

Ndicka – Apparso anche oggi tra i più positivi in difesa. Colpisce un palo dopo un corner di Pellegrini.

FLOP DEL MATCH

La prima frazione – La partenza sprint con gol immediato di Le Fee lasciava sperare in un altro spettacolo, e invece i primi 45 minuti sono stati decisamente noiosi e poveri di spunti apprezzabili.

Dybala-dipendenza – La squadra continua a creare poco specie quando non è in campo Dybala. Manca fantasia e qualità, soprattutto a centrocampo. L’argentino colma questa lacuna, Soulè sembra essere l’aggiunta giusta in rosa per aumentare il tasso tecnico della squadra.

La costruzione dal portiere – Questa ostinata ricerca della costruzione dell’azione dal portiere non sembra avere effetti benefici, specie se fatta in questo modo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

