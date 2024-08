BARNSLEY-ROMA: 0-4 (2′ Le Fee, 65′ Pisilli, 68′ Dybala, 84′ Soulè). Poker giallorosso nel primo test inglese

AS ROMA NEWS – Primo test del ritiro inglese per la Roma, che questo pomeriggio affronterà il Burnsley, squadra che milita nella terza divisione inglese.

La partita amichevole si giocherà a porte chiuse, ma verrà comunque trasmessa in diretta Tv da Dazn: il fischio d’inizio è previsto per le 18 ora italiana (le 17 in Inghilterra).

Vi lasciamo alle formazioni delle due squadre e quindi al racconto del match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita: la Roma batte il Barnsley 4 a 0 grazie alle reti di Le Fee nel primo tempo e di Pisilli, Dybala e Soulè nella ripresa. Decisamente meglio l’undici schierato nel secondo tempo grazie alle giocate dei due argentini, apparsi subito molto affiatati.

84′ – QUARTO GOL ROMA! SOULÉ! Errore in uscita del Barnsley, Soulè recupera palla, vede il portiere avversario fuori dai pali e lo batte con un lob perfetto!

76′ – OCCASIONE ROMA: ancora Dybala che in area col sinistro manda di poco fuori.

73′ – OCCASIONE ROMA: Soulè libera il sinistro dal limite, bella parata del portiere avversario.

68′ – TERZO GOL ROMA! DYBALA! Bel taglio dell’argentino, ottimo assist di Soulè a lanciarlo da solo in porta, Paulo esegue un cucchiaio perfetto che fa secco il portiere del Barnsley!

65′ – GOL DELLA ROMA! PISILLI! Soulè trova Cristante al limite, palla morbida a centro area per lo stacco aereo di Pisilli, la palla disegna una parabola che non dà scampo al portiere!

64′ – OCCASIONE ROMA: gran sinistro dal limite di Dybala, portiere immobile ma palla che sfiora l’incrocio dei pali.

63′ – Ammonito Yoganathan che colpisce duro e in ritardo Dahl.

55′ – OCCASIONE ROMA: Soulè va via a destra e prova a calciare incrociato, la palla esce di poco.

53′ – Bella ripartenza con qualità della Roma ma El Shaarawy sbaglia l’ultimo passaggio, poi Dybala prova a calciare dal limite mandando però alto.

46′ – Al via la ripresa, cambio totale di formazione per i giallorossi, in campo questo undici: Ryan, Celik, Mancini, Smalling, Dahl, Bove, Cristante, Pisilli, Soulè, Dybala, El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45′ – Finito qui il primo tempo: avvio forte dei giallorossi che sbloccano subito il match con Le Fee, poi la gara cala di ritmo e l’unica altra grande occasione è il palo di Ndicka su angolo di Pellegrini. Mai pericoloso il Barnsley.

27′ – PALO ROMA! Corner di Pellegrini, colpo di testa di Ndicka che si stampa sul palo alla sinistra del portiere del Barnsley!

7′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini calcia col destro dal limite: palla fuori di poco.

2′ – GOL DELLA ROMA! LE FEE! Cross di Zalewski dalla sinistra, la palla filtra in area, Le Fee controlla e col sinistro batte il portiere avversario!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Barnsley-Roma.

BARNSLEY-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARNSLEY: Ravenhil; Pines, Lopata, Gent, Yoganathan; Dyer, Bland, Lofthouse; Nzondo, Chapman, McCarthy. All.: Clarke.

A disp.: Nejman, Barrett, James, Farrell, Wilson, Flavell, McCann.

ROMA: Ryan, Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino, Le Fee, Darboe, Pellegrini, Joao Costa, Abraham, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Svilar, Marin, Mancini, Smalling, Dahl, Nardin, Celik, De Marzi, Bove, Pisilli, Graziani, Cristante, Soulé, Dybala, Solbakken.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini