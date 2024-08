La Roma ripiomba su Chiesa: 15 milioni più El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Juventus ha 24 giorni per trovare una soluzione al caso Federico Chiesa: la clessidra è già girata, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.

L’Inter su Chiesa è in una posizione di attesa. il giocatore piace da tempo, il ds Ausilio aveva pensato a Federico quando era ancora alla Fiorentina. L’eventuale proposta di scambio con Frattesi che potrebbe arrivare in Viale delle Liberazione non scalda la società nerazzurra non fosse altro perché il centrocampista è ritenuto un titolare aggiunto e servirebbe un’offerta importante per portarlo via, almeno 20 milioni oltre il cartellino di Chiesa (Frattesi è stato pagato 33 milioni). Piuttosto l’Inter considerando la posizione delicata in cui si trova la Juventus con l’azzurro, pensa al graffio di fine mercato se Chiesa sarà ancora alla Continassa.

E su Chiesa c’è sempre la Roma, pronta a inserirsi di nuovo: previsti contatti tra l’agente Ramadani e i giallorossi, che sul piatto metterebbero un’offerta trai 15 e i 18 milioni e pure una contropartita tecnica come El Shaarawy. E per il contratto di Chiesa in giallorosso si può arrivare a 6 compresi i bonus. Le partì si aggiorneranno nelle prossime ore.

Fonte: Tuttosport

